Чи можуть миротворці ООН стати альтернативою військовому контингенту: відповідь Зеленського

Партнери розглядають можливість розміщення в Україні миротворчих сил ООН. Президент Зеленський відповів, чи можуть вони стати альтернативою військовому контингенту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію глави держави з президентом Чехії Петром Павелом у п'ятницю, 21 березня.

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Чи можуть миротворці ООН замінити військовий контингент

Володимир Зеленський зауважив, що Організація Об'єднаних Націй не зможе захистити Україну від Росії та її можливої агресії в майбутньому.

Тому миротворці ООН не підходять нашій державі.

При всій повазі, ООН нас не захистить від окупації чи бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту чи гарантіям безпеки,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна підтримує розумні та логічні відносини з ООН, а саме з її представниками та генсеком

"Але ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки", – ще раз наголосив Зеленський.