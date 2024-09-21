Чи можуть мобілізувати особу, у якої родич має інвалідність й за яких умов: пояснення адвоката

В Україні можуть мобілізувати особу, яка має близького родича з інвалідністю. Адвокат Богдан Пересада пояснив, за яких умов наявність близьких родичів з інвалідністю надає право на відстрочку від призову.

Наразі не призивають військовозобов'язаних, якщо у них дружина або чоловік з інвалідністю, у їхніх батьків або батьків чоловіка чи дружини є інвалідність. Однак йдеться про інвалідність І та II групи.

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Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має родича з інвалідністю

Як пояснив адвокат, третя група інвалідності не є підставою для того, щоб військовозобов'язаний отримав відстрочку від служби. Не мобілізують осіб "які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи".

Якщо ж ваш випадок підпадає під перелік умови для отримання відстрочки від мобілізації, то до військкомату задля підтвердження необхідних даних потрібно принести наступні документи:

документи про інвалідність дружини (або/або – довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення з інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу).

свідоцтво про шлюб.

якщо були зміни прізвищ чи імен, потрібні будуть документи про це (простіше кажучи – щоб усі прізвища та імена сходилися і було зрозуміло, що це точно ваша дружина, а ви її чоловік).

копії паспортів (ваш та дружини).

Крім того, особі потрібно додати заяву – лист, написаний в довільній формі, в якому вказати, що вона не підлягає мобілізації. Заяву потрібно написати у двох примірниках – один для військкомату, другий з відмітками про те, що у вас взяли лист з документами, залишити собі.

За словами адвоката, конкретні вимоги, які документи, копії чи оригінали потрібно надавати, ніде не зазначено. Для візиту до ТЦК краще брати оригінали документів. Копії краще завірити у нотаріуса. Нотаріально завірені копії документів можна відправити Укрпоштою цінним листом з описом вкладення.