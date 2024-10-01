Мобілізація у жовтні: за яких умов можуть призвати тих, хто ніколи не служив

Відповідно до українського законодавства, мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років. При цьому не важливо, чи проходили вони строкову службу, чи ні.

Водночас громадян, які не проходили строкову службу, не мають права одразу відправити на фронт. Їх мають відправити до навчальних центрів ЗСУ, де вони повинні отримати належну та повноцінну військову підготовку. Лише після цього таких чоловіків можуть відправляти до військових частин.

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Призов тих, хто не служив строкову

Під час воєнного стану підготовка має тривати від 7 до 20 діб. Точна кількість діб залежить від конкретної спеціальності. Направляти мобілізованого на передній край до того, як він отримав навички належної підготовки та володіння зброєю, категорично заборонено.

Однак на практиці закон працює не завжди, зазначають юристи. Часто мобілізовані стикаються з різноманітними зловживаннями посадових осіб військкоматів по відношенню до себе.

До слова, у МОН розповіли, хто з педагогів-чоловіків не отримає відстрочки. Українські чоловіки-вчителі мають право на відстрочку від мобілізації, якщо працюють на більше ніж 0,75 ставки навантаження. Вчителі, які перебувають у кадровому резерві, такого права не мають. До кадрового резерву потрапляють педагоги, які втратили години викладання або бажають працювати у закладах на деокупованих територіях.