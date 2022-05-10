Чи можуть найближчим часом скасувати комендантську годину в окремих регіонах: відповідь МВС

З початковм війни у всіх регіонах України встановили нічну комендантську годину. Це дозволяє правоохоронцям, зокрема, виявляти диверсантів. Тож, наразі не варто очікувати відміни комендантської години.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, успішно пройшли 8 та 9 травня, які були напруженими для правоохоронців. Адже поліція працювала в посиленому режимі, бо очікувала провокацій та диверсій.

"Ми рекомендували необхідні обмеження для комендантської години для більшості території України. Деякі регіони, які розташовані біля регіонів бойових дій, самостійно збільшували термін комендантської години", – наголосив міністр.

Монастирський запевнив, що згодом стане зрозуміло те, що комендантський час себе виправдав.

Він дозволяє уникнути можливість проникнення диверсійних груп, зокрема і на території центральних та західних областей. Тому я думаю, що нам ще доведеться якийсь час жити з комендантською годиною,

– вважає він.

На думку міністра, ще зарано говорити про повне скасування комендантської години в певних територіях, зокрема і там, де не ведуться бойові дії.

"Бо досі існує велика небезпека. І цим не треба нехтувати. Комендантська година дозволяє правоохоронцям відпрацьовувати всі небезпеки та перевіряти групи людей", – підсумував він.

До слова, в кінці квітня українські поліцейські затримали ймовірних коригувальників після обстрілу багатоповерхівки у Києві. Підозрювані фотографували наслідки ракетного удару по Шевченківському району.

А в Харкові контррозвідка СБУ викрила майора поліції, який передавав Росії дані про військові та цивільні об'єкти у місті. Чоловік отримав таке завдання від співробітників ФСБ. Ворожого агента затримали.

Окрім того, Державне бюро розслідувань перевіряє понад 11 тисяч громадян Росії, які заїхали перед війною в Україну та вчасно не покинули її територію. За їх словами, ці люди могли сприяти або ж і досі сприяють спецслужбам Росії.

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