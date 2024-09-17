Мобілізація в Україні: чи можуть призвати до служби людей з інвалідністю ІІІ групи

У зв'язку із загальною мобілізацією в Україні усі чоловіки від 25 до 60 років підлягають призову. Однак люди, які мають певну ступінь інвалідності, можуть отримати відстрочку.

Деякі особи з інвалідністю досі мають відстрочку від мобілізації незалежно від групи інвалідності. Про це повідомляють юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери".

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Чи може людина з інвалідністю отримати відстрочку

Як зазначили спеціалісти, відповідно до законодавства, підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації особи, які мають інвалідність.

Юристи зауважили, що група інвалідності в статті не вказується, а тому люди з інвалідністю третьої групи не підлягають мобілізації у 2024 році.

Підставою для встановлення 3 групи інвалідності є стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, зокрема її працездатності, але потребують соціальної допомоги та соціального захисту,

– нагадали в адвокатському об'єднанні.

Так, люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп звільняються від військової служби, але можуть піти служити за власним бажанням.

Також юристи додали, що деякі категорії людей не зобов’язані проходити повторну медичну комісію: