Мобілізація в Україні: чи можуть призвати до служби людей з інвалідністю ІІІ групи
Джерело:Бачинський і партнери"
У зв'язку із загальною мобілізацією в Україні усі чоловіки від 25 до 60 років підлягають призову. Однак люди, які мають певну ступінь інвалідності, можуть отримати відстрочку.
Деякі особи з інвалідністю досі мають відстрочку від мобілізації незалежно від групи інвалідності. Про це повідомляють юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери".
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Чи може людина з інвалідністю отримати відстрочку
Як зазначили спеціалісти, відповідно до законодавства, підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації особи, які мають інвалідність.
Юристи зауважили, що група інвалідності в статті не вказується, а тому люди з інвалідністю третьої групи не підлягають мобілізації у 2024 році.
Підставою для встановлення 3 групи інвалідності є стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, зокрема її працездатності, але потребують соціальної допомоги та соціального захисту,
– нагадали в адвокатському об'єднанні.
Так, люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп звільняються від військової служби, але можуть піти служити за власним бажанням.
Також юристи додали, що деякі категорії людей не зобов’язані проходити повторну медичну комісію:
- особи, яким інвалідність II і III груп було встановлено в порядку підвищення / зменшення групи інвалідності,
- особи, яким інвалідність встановили також/або за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України,
- особи, яким інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів),
- особи, у яких були виявлені онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення або психічні розлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв’язку з інвалідністю з дитинства.