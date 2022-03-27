Можуть підірватися ще в дорозі: Росія все частіше використовує застарілі боєприпаси
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Це значно полегшує роботу українським військовим. Адже такі боєприпаси небезпечні для самих загарбників.
За наявною інформацією Генштабу ЗСУ, одна з артилерійських бригад окупантів отримала дозвіл на використання старих та некондиційних боєприпасів. Це 165-а артилерійська бригада з Бєлогорська, що в Амурській області.
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Українські військові попереджають, що використання таких боєприпасів "підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні".
"Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно", – попередили українські військові.
Варто додати, що Бєлогорськ – майже на кордоні з Китаєм. Відстань до Києва – близько 8 тисяч кілометрів. Тож якщо росіяни вирішать перекинути ці боєприпаси в Україну, вони можуть здетонувати ще на території Росії.
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