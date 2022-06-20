Можуть "розблокувати" військовим шляхом, – Ступак про істерику росіян через Калініград

Литва припинила транзит санкційних вантажів до Калінінградської області. Очікувано, що Росія відповіла на таке рішення погрозами.

Так, росіяни можуть вдатися до вирішення цього питання силовим шляхом. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

До теми Литва послідовно застосовує санкції ЄС, – литовське МЗС про блокування товарів у Калінінград

Росіяни усвідомлюють, що блокада може тривати довго

Сьогодні близько 50% номенклатури товарів, які раніше пересувалися до Калінінграда, заблоковані. На санкції росіяни (мешканці Калінінграду) відреагували типовим для себе шляхом – істерикою.

"У мережі почали з'являтися відео, де вони масово гвалтують будівельний магазин Leroy Marlen, намагаючись винести з нього якомога більше товарів". Вони розуміють, що блокада може тривати дуже довго, і з великими наслідками для них", – сказав Ступак.

Силове рішення з боку росіян можливе

Росія може спробувати військовим шляхом розблокувати проїзд своїх вантажів. У такому випадку, вони пробиватимуть кордон Литви з боку Білорусі. Звісно, росіяни говоритимуть, що вони лише розблоковують залізничну колію. Але де-факто – це буде вторгнення на територію країни НАТО.

Це великий виклик для НАТО

Можна зробити висновок, що наразі з'являється реальна загроза втягнення НАТО у війну з Росією.

Це буде серйозне випробування для самого альянсу, адже раніше вони не стикалися з можливістю втягнення у пряму війну з країною, яка у декілька разів більша за країни НАТО разом узяті, володіє великим арсеналом класичної зброї (танки, артилерія, літаки), а також – ядерною зброєю,

– зауважив Ступак.

Він нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення в Україну НАТО продемонстрував свою байдужу позицію, аргументуючи це тим, що Україна не є членом альянсу. "Але тут НАТО доведеться "показати зуби". Якщо вони цього не зроблять, це матиме дуже серйозні наслідки для всього альянсу у майбутньому", – пояснив спікер.

Литві пригрозили втратою суверенітету

На думку Ступака, йдеться навіть про можливу окупацію Росією незалежної європейської держави. До слова, у країн Балтії завжди була пересторога, що Росія з будь-якої причини може спробувати захопити їхню територію.

"Вони це усвідомлюють. І знають, що у випадку вторгнення вони мусять протриматися тиждень – до моменту підходу основних сил країн НАТО. А паралельно ведеться класична партизанська війна, однак із застосуванням сучасних "джавелінів", "стінгерів" тощо. А потім НАТО мусить сказати своє рішуче слово, зібрати групу реагування та вирішити це питання військовим шляхом", – підсумував Іван Ступак.

До теми: Литва під загрозою удару орків? – дивіться відео