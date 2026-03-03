Можуть тиснути на Путіна: експерт вказав на важливий нюанс заяви Зеленського до Близького Сходу

Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу допомогу у протидії іранським "Шахедам", якщо вони переконають Володимира Путіна піти на перемир'я впродовж місяця. Це цілком реалістична пропозиція, враховуючи досвід зі збиття ворожих дронів, який набули українці.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, наголосивши, що ті країни, які потерпають від ударів Ірану, дуже довго вибудовували системи класичної протиракетної оборони. Навіть в Ізраїлі, який має декілька шарову повітряну оборону, лазерну зброю, були прильоти.

Які інструменти впливу на Росію мають країни Близького Сходу?

Жмайло пояснив, що Україна глобально готова ділитися своїм досвідом. І деякі країни, такі як Німеччина, дуже зацікавлені у залученні ветеранів, які б інструктували солдат і офіцерів Бундесверу, зокрема, як використовувати і як боротися з дронами.

"Україна зможе надати відповідну підтримку країнам Близького Сходу, які зараз страждають від іранських атак, якщо вони натиснуть на Путіна щодо перемир'я, тоді зможемо вивільнити певну кількість персоналу", – наголосив він.

Зверніть увагу! Президент України запропонував відправити у країни Близького Сходу, які потерпають від ударів дронів з Ірану, найкращих українських експертів зі збиття цих засобів. Це може відбутися за умови, якщо лідери цих країн, які мають чудові стосунки з росіянами, переконають Володимира Путіна оголосити перемир'я, що триватиме впродовж одного місяця.

Він нагадав, що за часів холодної війни, у 1980-х роках, коли США почали цілеспрямоване розхитування СРСР, то країни, які зараз зазнають атаки, були залучені до цього процесу. Вони через збільшення видобутку обвалили світові ціни на нафту. Тоді радянська нафта стала нікому не цікавою. Тому нафта, за його словами, є інструментом конкретного політичного тиску.

Коли прийшла до влади адміністрація Дональда Трампа, лунала певна інформація, що ведуться перемовини щодо того, щоб повторити цей успішний досвід з обвалу цін на нафту. Але для цього потрібно приймати політичні рішення,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

В цьомку контексті, війна яка розгорілася на Близькому Сході, це, на думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, вікно можливостей для того, щоб знову актуалізувати це питання. Тому що співпраця Ірану і Росії, зокрема, є наслідком того, що країни Близького Сходу зараз страждають.

Тому цими заявами, за його словами, президент України вводить до обговорення саму цю ідею: якби західні демократії, країни союзниці США і Європи, які зараз страждають від іранських атак, хочуть дійсно зупинити цю навалу, то потрібно більш активно діяти. І, зокрема нафта у цьому сенсі виступає вагомим інструментом.

