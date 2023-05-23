Чи можуть українські війська зайти на територію Росії: що кажуть у Міноборони

Події у Бєлгородські області розвиваються дуже динамічно. Але важливо розуміти, що наразі там воюють російські добровольці, а не ЗСУ. Чи може змінитись ситуація найближчим часом, розповіли у Міністерстві оборони.

Зокрема заступниця очільника оборонного відомства Ганна Маляр в ефірі одного з телеканалів розповіла, що участь у демілітаризації Бєлгородщини беруть лише російські добровольці, інформує 24 Канал.

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Ми не ведемо війни на чужих територіях. Ми це неодноразово доводили. Завжди це говоримо. Ми звільняємо свої території в тих межах, які визнані в 1991 році. Все. Все, що відбувається всередині Росії, – спостерігаємо, ми розуміємо, чому так відбувається. Ми розуміємо, що для нас ця ділянка кордону дуже небезпечна,

– заявила Ганна Маляр.

Це внутрішня криза в Росії

За її словами, ситуація в Бєлгородській області є передбачуваною внутрішньою російською кризою, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Росією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян,

– зазначила Маляр.

Заступниця припустила, що росіяни повстали, адже їм елементарно соромно зараз діставати свій паспорт, вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни Росії.

"Рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", – додала Ганна Маляр.

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Що відбувається у Бєлгороді: останні новини

Російські добровольці, які 22 травня розпочали "демілітаризувати" західні регіони Росії, уже повідомили про "звільнені" населені пункти на Бєлгородщині.

Станом на 23 травня операція в Бєлгородській області охопила понад 30 квадратних кілометрів.

На тлі заяв бійців Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" про подальше звільнення Росії так звана сіра зона займає площу в 31,07 квадратних кілометрів.

Британська розвідника вважає, що Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці багатьох доменів у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанських дій.