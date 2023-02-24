Чи можна військовим розірвати контракт достроково: перелік причин

Мобілізація та воєнний стан продовжені в Україні до 19 травня 2023. Деякі захисники укладали контракти із ЗСУ, оскільки їх не призивали по мобілізації. Законодавство передбачає умови розірвання та продовження контракту.

Військову службу за контрактом можуть достроково припинити у зв’язку із закінченням строку контракту в звичайний та особливий час, але не під час війни, передає 24 Канал.

До речі Через які родинні обставини можна звільнитись зі служби в Україні

Скільки триває контракт

Відтоді, як ввели воєнний стан, звільнення через закінчення термінів контракту неможливе. Військовослужбовець не може бути звільненим зі служби до оголошення демобілізації за наказом президента України.

Це означає, що дія контракту продовжується понад встановлені строки. Однак є інші умови для розірвання контракту.

Причини для звільнення з військової служби контрактників

У законі про військовий обов’язок і військову службу передбачені підстави для розірвання контрактів та звільнення військовослужбовців з військової служби у різні періоди

у мирний час;

під час дії особливого періоду,

під час мобілізації та дії воєнного стану.

Від 24 лютого в Україні застосовують підстави передбачені третім пунктом. Тобто під час воєнного стану контракт можна припинити контракт за таких умов:

за віком – якщо захисник досяг граничного віку перебування на службі;

– якщо захисник досяг граничного віку перебування на службі; за станом здоров’я – коли є висновок комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

– коли є висновок комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; якщо є обвинувальний вирок суду про ув'язнення чи позбавлення військового звання;

Також контракт розривають через сімейні обставини або інші поважні причини;