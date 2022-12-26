Чи можуть вручити повістку не за місцем прописки під час мобілізації в Україні

Загальна мобілізація в Україні триває, призов відбувається планово. Наразі не так масштабно, як на початку війни, та отримати повістку все ще можуть усі чоловіки призивного віку.

Чи можливе вручення повістки не за місцем прописки

При цьому повістки військовозобов'язаним поза регіоном їхньої реєстрації, якщо перебування особи там має короткостроковий характер, вручати не повинні. Це підтвердив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

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Зокрема, військовий уточнив, що якщо громадянин надовго вибуває в інший регіон, він має знятися з військового обліку та стати на новому місці.

Якщо ж чоловік прибув у ту чи іншу область у відрядження – він повинен мати відповідні документи, що підтверджують факт відрядження.

Представники центру комплектування в одній області не мають повноважень для того, щоб направити людину на проходження будь-яких дій у центрі комплектування в іншій області.

Але якщо у спілкуванні з'ясується, що громадянин тут живе якийсь час, то згідно із законом він має стати на військовий облік. Його можуть запросити для постановки на військовий облік та уточнити всі облікові дані. Якщо справді на день поїхав до батьків, наприклад, і повертається чи навпаки, то я не думаю, що йому вручать повістку. Якщо вручать, це буде не зовсім правильно. Але ця ситуація часто перебільшена,

– пояснив Горбач.

Актуально про мобілізацію в Україні

Загальну мобілізацію продовжено до 19 лютого. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що хід мобілізації у 2023 році залежить від потреб війни.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на 10 місяць війни українська армія має достатньо особового складу. На цій фазі війни йому потрібна техніка.

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