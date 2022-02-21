Можуть ввести війська офіційно, – Піонтковський про те, як Путін використає "визнання" бойовиків

Рада федерації може легалізувати армію Кремля на окупованому Донбасі. На тлі звернення ватажків бойовиків до Путіна, війська можуть ввести за межі Росії.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Росія може почати відкрито використовувати свої війська на окупованому Донбасі. Мовиться саме про ті, які прикривали висловом "их там нет".

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"Рада федерації – для того, щоб ухвалити рішення про введення військ за межі Росії", – зазначив Андрій Піонтковський.

За його словами, "псевдореспубліки" на окупованому Донбасі вже 22 лютого можуть визнати "незалежними". Вони не будуть в складі Росії, хоча відповідний варіант залишається можливим.

Саме для цього потрібна Рада федерації. Війська введуть на офіційній основі. Андрій Піонтковський Російський публіцист

За словами публіциста, питання у тому, наскільки далеко ці війська будуть пересуватися та які цілі матимуть. Не виключено, що з їхнього боку мовитиметься про "відновлення територіальної цілісності у межах колишніх областей УРСР".

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