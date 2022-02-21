Можуть ввести війська офіційно, – Піонтковський про те, як Путін використає "визнання" бойовиків
Рада федерації може легалізувати армію Кремля на окупованому Донбасі. На тлі звернення ватажків бойовиків до Путіна, війська можуть ввести за межі Росії.
Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Росія може почати відкрито використовувати свої війська на окупованому Донбасі. Мовиться саме про ті, які прикривали висловом "их там нет".
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Бойовики можуть захотіти "відновити" території
"Рада федерації – для того, щоб ухвалити рішення про введення військ за межі Росії", – зазначив Андрій Піонтковський.
За його словами, "псевдореспубліки" на окупованому Донбасі вже 22 лютого можуть визнати "незалежними". Вони не будуть в складі Росії, хоча відповідний варіант залишається можливим.
Саме для цього потрібна Рада федерації. Війська введуть на офіційній основі.
За словами публіциста, питання у тому, наскільки далеко ці війська будуть пересуватися та які цілі матимуть. Не виключено, що з їхнього боку мовитиметься про "відновлення територіальної цілісності у межах колишніх областей УРСР".
Піонтковський про визнання бойовиків: дивіться відео
Визнання бойовиків у Росії: коротко
- Держдума звернулася до Путіна щодо визнання "псевдореспублік" на Донбасі, що різко розкритикували в Міністерстві закордонних справ України, ЄС та НАТО.
- 21 лютого зі зверненням щодо "визнання" та "допомоги в обороні" виступили і власне ватажки бойовиків на окупованому Донбасі Денис Пушилін та Леонід Пасічник.
- Водночас заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак підняв питання щодо бойовиків і захотів обговорити те, чи пора "приєднувати Донбас".
- Зрештою Володимир Путін пообіцяв ухвалити рішення щодо бойовиків вже 21 лютого.