Загальна мобілізація: чи законно заповнювати повістку прямо перед врученням

В Україні вручити повістку можуть у будь-якому місці. А от чи законно заповнювати її прямо на місці видачі – розповіли юристи.

Так, повістку можуть вручити на роботі, на вулиці і навіть біля входу у метро. Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, чи можуть повістку заповнювати прямо перед врученням.

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Заповнення повістки перед вручення – чи законно це

За словами юристки, повістку можуть заповнювати перед врученням і це цілком законно. Однак це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Після цього військовозобов'язаний чоловік отримує повістку, а у представника ТЦК залишається "корінець" та бланк із підписом про отримання повістки.

Які є види повісток

Повістка для уточнення даних,

Повістка на проходження військово-лікарської комісії,

Повістка-призов на строкову службу,

Мобілізаційне розпорядження – повістка, яку вручають після проходження медкомісії, якщо чоловіка визнали придатним до служби.

Що має бути у повістці

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса, коли й куди необхідно з’явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що буде за відмову від повістки

Якщо військовозобов'язаний громадянин відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимогу йому озвучать повторно, але вже у присутності свідків. Тоді, якщо людина далі відмовляється виконувати правила військового обліку, до неї можуть застосувати адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Зауважимо, що адміністративна відповідальність – це штраф від 510 до 1 700 гривень. Кримінальна – позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.