Чи знайшли Сили оборони можливість протидіяти носіям КАБів: у Повітряних силах відповіли

У спробах захопити територію України російські загарбники час від часу застосовують керовані авіаційні бомби. У Повітряних силах відповіли, чи є наразі можливість протидіями носіями цих КАБів.

Загалом протягом ночі українські оборонці знищили 23 дрони-камікадзе типу "Шахед". Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Чи можна наразі протидіяти носіям КАБів

Речник Повітряних сил розповів, що зокрема, за останню добу противник завдав удару зенітними керованими ракетами. Дві таких було випущено з Бєлгородської області.

По керованих авіаційних бомбах ми можемо теж щось спробувати застосовувати, проте якщо 100 КАБів летить на добу, то самі прекрасно розумієте, наскільки раціонально це буде і чи буде результат від цього,

– зауважив він.

Тому, за словами Ігната, єдиним правильним рішенням буде знищення саме літальних апаратів, тобто літаків противника. Він додав, що Повітряні сили мають інструменти, які допомагають надокучати ворогу на досить великих відстанях.

Втім, як зазначив речник, наразі Повітряні сили потребують значно більше інструментів, аби протидіяти обстрілам противника.

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