СБУ попереджала про теракт-провокацію: на території Мозирського НПЗ спалахнула пожежа

Служба безпеки України повідомила, що бійці ПВК "Вагнера" базуються на території Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі та готують провокацію. Через тиждень стало відомо, що на підприємстві спалахнула пожежа.

Власне, наші спецслужби раніше заволоділи інформацією стосовно того, що вагнерівці можуть спробувати облаштувати привід для того, аби втягнути Білорусь у широкомасштабну війну проти України. 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ інформує про пожежу, що сталася на території Мозирського НПЗ.

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Що горіло на Мозирському НПЗ

Як пишуть пропагандисти, у міністерстві надзвичайних ситуацій підтвердили, що було займання колони з бензином на цьому підприємстві. Водночас пожежникам нібито вдалось оперативно ліквідувати полум'я, постраждалих чи жертв немає, а причини загоряння встановлюють відповідні органи станом на 13:00, 10 серпня.

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Про що попереджали спецслужбовці

У СБУ були переконані ще близько тижня тому, що російська диверсійно-розвідувальна група готує теракт на території цього заводу. Як зазначали у відомстві, Мінськ спробує звинуватити в провокації Україну та обставити все так, нібито це підготували "українські диверсанти".

Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця збройних сил Росії, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку,

– мовилось у повідомленні за 4 серпня.

Окрім того, там зазначено, що кіберфахівці, аналізуючи телефон одного з полонених окупантів, знайшли видалене листування щодо можливої "спеціальної місії" на нафтопереробному заводі в місті Мозир, що в Гомельській області Білорусі.

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Служба безпеки закликає білоруську армію не брати участь у повномасштабній війні проти України. "Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони", – констатували у пресслужбі СБУ.

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Міноборони Білорусі "звітує"

На фоні новин про можливий теракт у Білорусі міноборони цієї країни написало, що військовослужбовці президента Алєксандра Лукашенка за останні два тижні нібито запобігли спробам проникнення "певних осіб" на територію "якихось об'єктів".

Затримані передані органам охорони правопорядку. Також затримано оператора БпЛА, який здійснив спробу запуску літального апарату над територією однієї з військових частин,

– йдеться в тексті повідомлення.

Водночас там вказано, що нібито за допомогою засобів радіоелектронної боротьби було виведено з ладу декілька дронів, що летіли у бік об'єктів, "які охороняються". Що це були за "секретні об'єкти" та безпілотники, хто випускав дрони? Усе це невідомо.