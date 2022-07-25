Універсальний солдат: безпілотник MQ-1C Grey Eagle ідеальний для розвідки та ударів по ворогу

Безпілотник MQ-1C Grey Eagle схожий на літак. Він може вести розвідку, аналізувати місцевість, глушити радари ворога і що головне – завдавати ударів з хірургічною точністю.

MQ-1C Grey Eagle – один з найпотужніших безпілотників

MQ-1C Grey Eagle – це середньовисотна безпілотна авіаційна система від американської компанії General Atomics. Її розробили для американських командос, аби ті могли використовувати їх у своїх спецмісіях.

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Розробка відносно нова – система зʼявилася у 2005-му році, а в експлуатацію її ввели після 2010-х. США активно користувалися цим дроном в Іраку, країнах Африки та під час своїх антитерористичних місій.

MQ-1C Grey Eagle вражає своєю потужність / Фото General Atomics

MQ-1C Grey Eagle має більше ніж 8 метрів у довжину. Розмах його крил – 17 метрів, а заввишки ця пташка перевалює за 2 метри. Максимальне навантаження – понад півтори тонни. При цьому він може розвивати швидкість до 309 кілометрів на годину. БПЛА підіймається на висоту у майже 9 кілометрів, а в повітрі може перебувати до 25 годин.

Як виглядає MQ-1C Grey Eagle: дивіться відео

Варіативність озброєння БПЛА

Озброєння цього монстра заслуговує окремої уваги. MQ-1C Grey Eagle може нести на собі 3 види снарядів. Перший – AGM-114 Hellfire. Це 50-кілограмові ракети з лазерним або радіолокаційним самонаведенням. Їх використовують для ураження броньованої техніки.

Другий тип – GBU-44/B Viper Strike. Це 22-кілограмова плануюча бомба з напівактивною системою наведення, яка здатна бити з відстані у 10 кілометрів і при цьому знищувати важку броньовану техніку ворога.

Третій тип озброєння БПЛА – AIM-92 Stinger. Це авіаційна версія ПЗРК Stinger, які вже показали себе в бою проти окупантів. Таку зброю використовують для атак на гелікоптери, а у деяких випадках вражати можна навіть літаки.

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Безпілотники MQ-1C Grey Eagle у дії: дивіться відео



Крім того, MQ-1C Grey Eagle оснащені системою NERO. Вона дозволяє вести радіолокаційну боротьбу і забезпечує ефективну підтримку наземних підрозділів з повітря. Такі системи як NERO можуть глушити радіоелектронні системи противника навіть за межами видимості.

На що ще здатні MQ-1C Grey Eagle

Датчики цього безпілотника можуть сканувати місцевість та аналізувати її на наявність змін. Цифрові системи накладають одне зображення території на інше і показують диспетчеру або оператору відмінності. Сканування настільки деталізоване, що можна помітити не лише нові укріплення, а навіть сліди шин чи саморобні вибухові пристрої.

Попри те, що MQ-1C Grey Eagle має безліч сучасного озброєння і використовується для полювання на ворога, він збирає і багато розвідінформації, що робить його універсальним інструментом практично у будь-якому протистоянні. Розвідувальні можливості цієї пташки забезпечують оптична прицільна станція, тепловізійний, телевізійний і лазерний канали.

Ці безпілотники – шалена загроза для ворога / Фото General Atomics

Крім того, спеціальний радар із синтезованою апертурою дозволяє бачити цілі навіть через хмари. І все це на висоті у майже 9 кілометрів, що робить дрон практично невразливим для більшості російських засобів ППО.

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Процес навчання на таких дронах займає місяці та залежить від видів і типів озброєння, які йдуть разом із цими безпілотними системами. Його запуск і зберігання вимагають сучасної наземної інфраструктури. А от керувати цим БПЛА можна з будь-якої точки планети. Головна умова – доступ до супутникового звʼязку.

MQ-1C Grey Eagle – це сучасний, швидкий та неймовірно ефективний безпілотник, який поєднує в собі точність, технологічність і нереальну потужність. Шанси пережити напад такого хижака – дорівнюють нулю.