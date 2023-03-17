Дрон не збивали, а медалі отримали: Шойгу нагородив пілотів, які атакували MQ-9 Reaper

У Росії Сергій Шойгу нагородив російських військових, які збили американський безпілотник над Чорним морем. Пілотам Су-27 подякували "за захист російських кордонів".

Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, що в міноборони Росії відзначили "хоробрість військових" під час атаки на дрон та подякували "за службу".

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Безпілотник не збивали, а нагороди отримали

У міноборони Росії суперечать власним же заявам. Спочатку росіяни заявили, що не причетні до збиття MQ-9 Reaper, а потім нагороджують пілотів за "захист кордонів". Так, пілоти Су-27 отримали нагороди від Шойгу за "знешкодження загрози".

Хоча й у цьому випадку Росія знайшла виправдання своїм діям. Нібито, російські винищувачі підняли у небо для патрулювання, а дрон MQ-9 Reaper перейшов у некерований політ, внаслідок чого втратив висоту і впав у воду.

У російському відомстві заявили про існування "району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції" і стверджують, що безпілотник США рухався з вимкненими транспондерами.

Медведєв хоче і надалі збивати американські дрони

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився новою маразматичною заявою. У своєму телеграм-каналі він пише, що хоче продовжити атаки на американські безпілотники.

Медведєв заявляє, що "американці вкрай знахабніли" і "церемонитися з ними неправильно". Тому зараз Росія розробляє нове законодавство, згідно з яким вводить поняття "заборонені зони" і "зони з обмеженнями".

Медведєв вважає, що цього "кодексу" повинні дотримуватися і безпілотники. Цим він виправдовує збиття американського дрона, який нібито порушив "російський суверенітет". Така заява від Медведєва звучить особливо цинічно, враховуючи що Росія щодня порушує тисячі норм міжнародного права, зокрема Женевську конвенцію, використовує заборонену зброю та маніпулює законами війни.

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