Як російський винищувач збив MQ-9 Reaper над Чорним морем: ЗМІ змоделювали кадри

Російські військові збили над Чорним морем американський дрон MQ-9 Reaper. Журналісти вивчили наявну інформацію та змоделювали, як усе могло відбуватися.

Як заявили раніше у Пентагоні, російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським дроном MQ-9 Reaper в акваторії Чорного моря. Внаслідок цього безпілотник став "непридатним для польотів".

Читайте також Потужніший навіть за Bayraktar: що відомо про дрон MQ-9 Reaper, який Росія збила в Чорному морі

Як дрон міг упасти у море

Наш літак MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії і повної втрати MQ-9,

– заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

Він зауважив, що росіяни здійснили "небезпечний і непрофесійний вчинок". І він ледь не став причиною того, що розбитися міг ще й винищувач Су-27.

Згодом журналісти спробували, проаналізувавши всі наявні у них дані, відтворити атаку на дрона. Вони зробили графічне моделювання атаки російським Су-27 американського БпЛА MQ-9 Reaper.

Як Су-27 міг врізатися у MQ-9 Reaper: дивіться відео

Нагадаємо, що близько 02:03 14 березня за середньоєвропейським часом один з російських винищувачів зачепив пропелер безпілотника. Загалом в операції в акваторії Чорного моря брали участь два такі повітряні судна Росії.

Згодом бригадний генерал ВПС США Пат Райдер зауважив, що через пошкодження дрон змушені були скинути у Чорне море. Він під час брифінгу у Пентагоні підкреслив, що БпЛА зіткнувся з літаком ворога.

Ще одна важлива деталь, яку озвучило Європейське командування. Перед зіткненням російські літаки скинули на безпілотник паливо. Після цього пролетіли над ним "у нерозважливій, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

У США також потурбувалися про те, щоб MQ-9 Reaper не потрапив до рук росіян. На цьому наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ,

– підкреслив Кірбі.

Пошкоджень міг зазнати і російський Су-27