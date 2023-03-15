Чи призведе збиття американського дрона Росією до прямої ескалації: аналіз ISW

Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Там нагадали, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків.

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Натомість міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник розбився через "різке маневрування".

Ризики ескалації конфлікту

Експерти вважають, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.

Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США. Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту,

– йдеться у звіті.

Країни не хочуть відкритого конфлікту

Аналітики додали, що президенти США і Росії мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.

З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з Росією, а Кремль неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до ескалації,

– додали в Інституті.

Що відомо про інцидент з безпілотником

14 березня США звинуватили Росію в "небезпечному і непрофесійному" перехопленні винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.\

Раніше російський посол у США Анатолій Антонов сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".