Чи призведе збиття американського дрона Росією до прямої ескалації: аналіз ISW
Джерело:ISW
Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією.
Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Там нагадали, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків.
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Натомість міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник розбився через "різке маневрування".
Ризики ескалації конфлікту
Експерти вважають, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.
Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США. Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту,
– йдеться у звіті.
Країни не хочуть відкритого конфлікту
Аналітики додали, що президенти США і Росії мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.
З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з Росією, а Кремль неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до ескалації,
– додали в Інституті.
Що відомо про інцидент з безпілотником
- 14 березня США звинуватили Росію в "небезпечному і непрофесійному" перехопленні винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.
- Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.
- За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.
- Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.\