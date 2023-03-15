Атака на американський дрон – дрібна капость Путіна: якого ефекту хотів досягти

Росія 14 березня збила над Чорним морем безпілотник США MQ-9 Reaper. Цей інцидент є ще однією стандартною провокацією Кремля, оскільки він боїться кинути серйозний виклик Вашингтону.

Тож росіяни й намагаються завдати бодай такої шкоди. Таку думку 24 Каналу висловив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

Зверніть увагу Конвульсії російського режиму: що хотів продемонструвати Путін атакою на дрон США

Які наслідки для Росії матиме збиття MQ-9 Reaper

Крім того, зробити це так, щоб потім перед своєю "телевізійною аудиторією невеликого розуму" вдавати нібито Росія ще на щось здатна. Водночас, намагаючись не спровокувати серйозних наслідків.

Жодних серйозних наслідків це не матиме, принаймні до наступного подібного або серйознішого інциденту,

– зазначив політолог.

У Сполучених Штатах вже заявили, що дистанційно видалили конфіденційне програмне забезпечення безпілотника MQ-9 Reaper, тож Росія не зможе отримати американських технологій. Окрім того, на думку політолога, інцидент зі збиттям американського дрона не матиме серйозного пропагандистського ефекту.

Чого Путін намагається досягти такими діями

Росія страшенно боїться вступу Північноатлантичного альянсу у війну. Тож збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper не можна назвати спробою Кремля безпосередньо втягнути НАТО у війну.

Зрозуміло, якби Росія втягнула країни НАТО у війну, то доля путінського режиму та його майбутнього вимірювалася навіть не в місяцях, а днями перед тим як він був би знищений міццю американської армії,

– сказав політолог.

За його словами, саме тому росіяни не вдаються до спроб збивати літаки або топити кораблі країн-членів Альянсу, а вдаються до такої шкоди. Так, російський диктатор Владімір Путін хоче зробити бодай якусь капость та трохи потішити свою телевізійну аудиторію.

Росія збила американський MQ-9 Reaper: що відомо