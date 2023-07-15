"Рідні кожен сантиметр": чи мріють бійці "Азову" звільнити саме Маріуполь

У "Азові" розповіли, чи хочуть вони звільнити саме Маріуполь. Адже у цьому місті дислокувався підрозділ, коли ще був полком.

Саме Маріуполь українські військові героїчно обороняли в першій половині 2022 року. Виконувач обов'язків командира "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич розповів про значення міста в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи хочуть азовці звільнити Маріуполь

Ні сьогодні, ні вчора, ні завтра немає якогось сакрального значення. Може, хтось хоче звільнити саме Маріуполь. Я хочу звільнити Сімферополь (Богдан Кротевич родом з цього міста, – 24 Канал). Це власні бажання кожного бійця,

– запевнив виконувач обов'язків командира бригади.

Він пояснив, що загалом бійцям "Азову" абсолютно рідні кожен сантиметр української землі. Тобто вони готові звільняти ті чи інші населені пункти, які визначить командування.

"Тавр" також пояснив, що наразі триває доукомплектація нової бригади, яка створена на базі легендарного підрозділу. Хоча "Азов" завдяки своїй впізнаваності мав переваги над іншими бригадами Гвардії наступу, та підрозділ досі недостатньо доукомплектований на 100%.

"Я вважаю, що більше людей повинні йти служити. Адже більше половини – це не 100% у комплектації бригади. Нам треба 100%", – сказав виконувач обов'язків командира "Азову".

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