Як підрозділи допомагають один одному на фронті: Мстислав Банік розповів

Військовослужбовець Мстислав Банік розповів, що підрозділи регулярно спілкуються між собою. Він також додав, що всіх об'єднує бажання знищити ворога.

Підрозділи українських Сил оборони постійно контактують між собою та допомагають один одному. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів доброволець Мстислав Банік.

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Як підрозділи ЗСУ взаємодіють між собою

Банік каже, якщо в нього щось не працює, він завжди може зателефонувати побратимам з інших підрозділів. Там допоможуть та порадять, як краще вчинити.

Військовослужбовець зазначає, що частину із цих людей він ніколи не бачив особисто. Усе, що знає про них – це позивний.

Проте Банік завжди може написати їм у будь-який час доби та попросити про допомогу. Він додає, що не очікував такої сильної взаємодопомоги та відкритості.

Мстислав Банік також зазначає, що на різних ділянках фронту є різні умови для роботи обладнання, і тут дуже допомагає комунікація між підрозділами.

У нас була ситуація, коли на Харківському напрямку все працювало, а на Курському все змінилось – не могли працювати на потрібну дистанцію. І якраз завдяки підказкам побратимів з батальйону "Рарог" 24-ї бригади та інших ми знайшли слабкі місця і вирішили проблему,

– каже Банік.

Військовослужбовець розповідає, що робота з безпілотниками та війна загалом – це сфера, де немає часу відпочити та подумати. Тут потрібно швидко приймати рішення.

Банік додає, що братерство та взаємодопомога дуже допомагають, бо у всіх немає вихідних. Здебільшого військові одразу надають відповідь та намагаються допомагти.