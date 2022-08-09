Ви справді думаєте, що це джихад, – муфтій Криму провів бесіду з полоненими росіянами

Муфтій Криму, голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов зустрівся з російськими полоненими. Він поговорив з окупантами про війну в Україні.

Муфтій передав російським полоненим подарунки

Український журналіст Володимир Золкін опублікував відео бесіди полонених росіян, які сповідують іслам, з Муфтієм Криму Айдером Рустемовим.

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Муфтій Криму запитав російських полонених, якою була їхня мотивація воювати проти України. На це один з полонених сказав, що "була дезінформація" й тільки в Україні він почав це розуміти.

За сніданком полонені з росії зізналися, що до війни ніколи раніше не бували в Україні. Муфтій зазначив, що за декілька днів до російського вторгнення попереджав мусульман, що в росії відбуваються не військові навчання, а підготовка до війни.

Айдер Рустемов запитав полонених, чи справді вони думають, що брати участь у війні з Україноюю – це джихад. На це росіяни сказали "ні" та зізналися, що "далекі від релігії".

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Муфтій розповів полоненим, що на території України, включно з Кримом, проживає близько 2 мільйонів мусульман. За його словами, майже в кожному українському місті є мечеті.

Під час зустрічі голова Духовного управління мусульман Криму передав російським полоненим подарунки. Також муфтій помолився разом з росіянами.

Після зустрічі з полоненими Айдер Рустемов заявив, що в нього змішані почуття. Він відніс російських полонених до "етнічних мусульман", які "далекі від своєї релігії".

Водночас від одного з полонених, як сказав муфтій, він відчув щирість. Щодо інших двох, то він сказав, що вони жертви пропаганди, яких росія кидає в Україну.

Муфтій Криму провів бесіду з полоненими росіянами: відео