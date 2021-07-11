Трупи з місця забрали працівники спеціалізованого підприємства. Правоохоронці ж почали перевірку, аби виявити осіб, ймовірно причетних до правопорушення.

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Тіла тварин знайшли у Мукачеві: що про це відомо

На вулиці Пряшівській у Мукачеві невідомі особи просто посеред дороги викинули трупи свійських тварин. Вони пролежали біля людських помешкань понад добу.

Працівники поліції 10 липня зафіксували правопорушення завдяки публікації в інтернеті, після чого виїхали на місце та почали перевірку.

Тіла корів, кіз, свиней та інших тварин із місця інциденту вивезли працівники спеціалізованого підприємства. Тим часом поліція намагається встановити осіб, причетних до правопорушення.



Тіла свійських тварин знайшли у Мукачеві / Фото mukachevo.net

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