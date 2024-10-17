У Києві на Подолі зафарбують мурал з Будановим: в КМДА пояснили причини

У центрі Києва, на вулиці Введенській зафарбують мурал із зображенням очільника ГУР Кирила Буданова. Все через те, що мурал нанесли самовільно на будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини.

Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА. Зазначається, що влада запропонує інше місце у міському просторі, де можна буде створити стінопис законно.

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Мурал з Будановим зафарбують

Відомо, що мурал із Будановим у ромашковому полі та з котом у руках створили сестри Мішель та Ніколь Фельдман.

За словами КМДА, будинок на вулиці Введенській, 6 охороняється чинним законодавством, оскільки занесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини", використання будинку-пам'ятки має відбуватись із якнайменшими змінами чи доповненнями, щоб зберегти його елементи матеріальної автентичності, просторової композиції, елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо,

– йдеться в заяві.

На додачу, відповідно до рішення Київради, не допускається нанесення муралів на фасадах будівель, що є об'єктами культурної спадщини.

В Департаменті охорони культурної спадщини вимагають привести фасад пам'ятки "до належного стану". Водночас Київ запропонує альтернативне місце в міському просторі, яке можна буде використати для реалізації цієї ініціативи – згідно з ухваленим Порядком та відповідними погодженнями.