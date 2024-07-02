Чому Захід боїться розпаду Росії: Мурзагулов припустив наслідки дій партнерів

Захід дійсно побоюється розпаду Росії. Але насправді це можна організувати цілком контрольовано, аби не почався хаос.

Про це 24 Каналу розповів публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Захід боїться, що після розпаду Росії почнеться хаос. І найгірше – ядерна зброя потрапить в руки бандитських формувань. Але ці страхи перебільшені.

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Яким може бути розпад Росії

Як наголосив Мурзагулов, Захід цілком може організувати безпечний розпад Росії, аби не сталося ніякого хаосу. Потрібно просто діяти за методом, який працював і раніше.

Можна домовитися з частиною теперішньої еліти. Кажете, що робите ставку; допомагаєте грошима, а в разі потреби військовими інтервенціями, щоб утримати владу і щоб не почався хаос,

– зауважив Мурзагулов.

Якщо нічого не робити, то ситуація дійсно буде поганою. "Вісь зла", куди входить Росія, Іран, КНДР тощо, активно посилює співпрацю. Цілком ймовірно, що Путін буквально "накачує" Північну Корею ядерними технологіями. Ситуація вже досить напружена. І якщо нічого не робити, то стане тільки гірше.

Якщо Путін достатньо "накачає" КНДР, то вона попре на Південну Корею. А є ще Іран, хусити, таліби. Путін зараз смикає за нитки всіх конфліктів. Він "підгодовує" їх,

– підкреслив Мурзагулов.