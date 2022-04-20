Мусієнко назвав найгарячіші точки в зоні ООС на найближчі дні

20 квітня 2022 , 14:10
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Найближчими днями у зоні Операції Об'єднаних сил фахівці очікують на активізацію бойових дій. Однак наші Збройні Сили України, як і завджди, відбиватимуть атаки російських загарбників.

Керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу назвав найгарячіші точки в зоні ООС на найближчі дні. 

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Гарячі точки 

За його словами, активні бої найближчими днями триватимуть у напрямку Луганщини – Сєвєродонецька та Рубіжного.

Другий напрямок – Ізюм. Там будуть стримувати російські війська й не давати просунутись у бік Слов'янська та південніше. 

Також гаряче буде у районі Гуляйполя, що на Запоріжжі.  

Там захисники тримаються і не дають пройти ворогу,
– зазначив Мусієнко. 

Крім цього, як він додав, буде активізована уся лінія Донецького напрямку, зокрема поблизу Мар'їнки.

Про плани Росії

"Росія буде розтягувати свої сили і намагатись і розтягувати наші. Я не думаю, що їм це вдасться, оскільки росіяни допускають серйозні помилки й не виправляють їх. ЗСУ це враховують", – переконаний фахівець. 

Автор: Аліна Оліховська