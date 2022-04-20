Мусієнко назвав найгарячіші точки в зоні ООС на найближчі дні
Найближчими днями у зоні Операції Об'єднаних сил фахівці очікують на активізацію бойових дій. Однак наші Збройні Сили України, як і завджди, відбиватимуть атаки російських загарбників.
Керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу назвав найгарячіші точки в зоні ООС на найближчі дні.
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Гарячі точки
За його словами, активні бої найближчими днями триватимуть у напрямку Луганщини – Сєвєродонецька та Рубіжного.
Другий напрямок – Ізюм. Там будуть стримувати російські війська й не давати просунутись у бік Слов'янська та південніше.
Також гаряче буде у районі Гуляйполя, що на Запоріжжі.
Там захисники тримаються і не дають пройти ворогу,
– зазначив Мусієнко.
Крім цього, як він додав, буде активізована уся лінія Донецького напрямку, зокрема поблизу Мар'їнки.
Про плани Росії
"Росія буде розтягувати свої сили і намагатись і розтягувати наші. Я не думаю, що їм це вдасться, оскільки росіяни допускають серйозні помилки й не виправляють їх. ЗСУ це враховують", – переконаний фахівець.