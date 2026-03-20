Передислокували свої підрозділи, – військовий розкрив головні плани росіян на фронті

Росія зараз має два пріоритетних напрямки на фронті. Саме там варто очікувати на посилення бойових дій, що вже потроху відбувається.

Військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, зауваживши, що стратегічні цілі ворога залишаються незмінними. Вони досі хочуть виснажити Сили оборони та захопити усю Україну. На оперативно-тактичному рівні фіксують дві основні цілі.

Які основні наміри ворога на фронті?

За словами Мусієнка, Запорізький напрямок залишається одним із пріоритетних для окупантів. Щоправда, Сили оборони змогли перехопити ініціативу на цьому напрямку та звільнили певну кількість території. Також ворог передислокував деякі підрозділи до Олександрівсього та Гуляйпільського напрямків.

Також не варто забувати про Донеччину. Утім, Силам оборони вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку.

Оперативно-стратегічні плани ворога – прорватися в бік Запоріжжя та створювати загрози вже для обласного центру. А також – захопити усю Донецьку область. Також вони й надалі битимуть по цивільній та критичній інфраструктурі,

– зазначив Мусієнко.

Зверніть увагу! Нещодавно командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що ворог активізувався на Донеччині та Запоріжжі. Упродовж півтори доби з 17 березня там вдалося знищити 900 окупантів.

Чи має Росія проблеми з мобілізацією?

За словами Мусієнка, втрати Росії досить значні, тому вони регулярно відводять на відновлення свої підрозділи, які вже брали участь в бойових діях. Через деякий час їх повертають з новим поповненням.

Зараз видається, що Росія не має можливості суттєво наростити своє угруповання. Поки що вони фактично здатні покривати ті втрати, які зазнають на фронті.

Успіхи ЗСУ на фронті