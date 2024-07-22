Не можуть поставити на паузу: які загрози існують для Харківського напрямку

Окупанти не полишають своїх планів у Харківській області. Вже була інформація, що вони перекидають туди свої резерви з інших ділянок фронту.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що основним для окупантів залишається Донецький напрямок. Однак воно також не хочуть зменшувати тиск на Харківщині або поставити все там на паузу.

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Що відбувається на Харківщині

Як припустив Мусієнко, ворог усвідомлює – як тільки зменшить тиск на Харківщину, то підуть успішні контратаки від Сил оборони України. І їх цілком можуть вигнати аж до Бєлгородської області. Тоді ж українські підрозділи переведуть на інші ділянки фронту. Зокрема й в Донецьку область.

Ворог зараз фактично перебуває в активній обороні на Харківському напрямку. Підрозділи Сил оборони намагаються відкинути ворога. На це йдуть ресурси. Ймовірно, Росія вважає вигідним скувати там наші підрозділи.

Вони вважають, що все одно зможуть скувати більше наших підрозділів. А ми ж змушуємо перекидати їхні підрозділи. Така йде оперативно-штабна "гра", хто кого перехитрить. Але Росія таки зменшує присутність на Краматорському та на Курахівському напрямках,

– зауважив Мусієнко.