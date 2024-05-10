Активізація буде: що дозволяє росіянам готуватись до нового наступу

Російські окупанти готуються до нового наступу на фронті. Зараз у них є менше можливостей, ніж на початку повномасштабної війни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що активізація бойових дій, очевидно, станеться на Сході та Північному Сході.

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Росія готується до нового наступу. Але зараз у них гірший потенціал, ніж на початку повномасштабної війни.

Вони дійсно готуються до наступу. Активізація буде на Сході та Північному Сході,

– сказав Мусієнко.

Ситуація вже дещо інша

Як наголосив Мусієнко, у 2022 році за Росію воювали здебільшого контрактники. На фронті перебували елітні підрозділи, а самі окупанти мали більше сучасної зброї та були краще екіпірованими. Тоді було значно менше піхотних штурмів. Росіяни намагалися вирішувати завдання за допомогою артилерії. Можна згадати про так звану тактику "випаленої землі".

Зараз вони теж застосовують артилерію, але не у такій кількості. Також російські війська точно більш виснажені, ніж у 2022 році. Українські сили теж виснажені внаслідок таких боїв. Але нам зараз потрібно захищатися. А ворогу – наступати. З цієї точки зору виснажуватися окупанти все одно будуть більше,

– зауважив Мусієнко.

Зупинити майбутній наступ окупантів цілком реально. Але потрібно розуміти, що, найімовірніше, Росія ще матиме певні тактичні успіхи на фронті. Зараз важливо, аби нарешті регулярно пішла військова допомога від партнерів, щоб ворог зазнавав ще більших втрат. У такому випадку вже влітку вдасться зупинити російський наступ.

Ситуація на фронті: коротко