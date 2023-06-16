Освіта у США й величезний досвід у дипломатії: Туреччина призначила нового посла в Україні

Новий очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан оголосив про масштабні кадрові зміни серед послів у низці країн світу. Так, турецьке посольство в Києві очолить дипломат Мустафа Левент Білген.

Таким чином він замінить попереднього посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере. Останній очолював цю посаду більш ніж 4 роки.

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Що відомо про нового посла Туреччини в Україні

Мустафа Левент Білген народився в столиці Туреччини Анкарі у 1966 році. Свою дипломатичну освіту він отримав на факультетах менеджменту та гуманітарних і соціальних наук Університету Джорджа Мейсона у США.

Починаючи з 1995 року Білген вступив на службу до МЗС Туреччини, де за майже 30 років обіймав багато різних посад. Зокрема, з 2007 по 2009 роки він був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Туреччини Тахсіна Бурджуоглу.

Далі Білген очолював посольства Туреччини в Канаді та США, а з 2014 по 2016 роки був послом в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вже з 2017 року він став радником Державного департаменту Туреччини, а у 2018 – 2019 роках – радник декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

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