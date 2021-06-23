Екснардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова

Колишній нардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова на громадських засадах. Раніше він обіймав посаду заступника гендиректора Укроборонпрому.
Зазначимо, що Кубракова призначили на посаду міністра інфраструктури 20 травня. Сам Найєм вже підтвердив інформацію про те, що увійшов до його команди.
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Що робитиме Найєм
На посаді радника на громадських засадах Найєм відповідатиме за напрямок безпеки на транспорті, управління майном та корпоративними правами.
Під його куруванням буде реформа Державної служби України з безпеки на транспорті. Вона, зокрема, передбачає передачу певних функцій відомства до Національної поліції.
Що відомо про Найєма: основне
Джерело: "Вікіпедія"
- Український політичний діяч, народний депутат України XVIII скликання. За професією – журналіст, один із засновників "Громадського".
- У листопаді 2019 року Найєма призначили на посаду заступника гендиректора Укроборонпрому. Він відповідав за зв'язки з органами державної влади, профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами.
- Восени 2020 року посадовець очолив напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.