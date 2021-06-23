Екснардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова

Колишній нардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова на громадських засадах. Раніше він обіймав посаду заступника гендиректора Укроборонпрому.

Зазначимо, що Кубракова призначили на посаду міністра інфраструктури 20 травня. Сам Найєм вже підтвердив інформацію про те, що увійшов до його команди.

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Що робитиме Найєм

На посаді радника на громадських засадах Найєм відповідатиме за напрямок безпеки на транспорті, управління майном та корпоративними правами.

Під його куруванням буде реформа Державної служби України з безпеки на транспорті. Вона, зокрема, передбачає передачу певних функцій відомства до Національної поліції.

Що відомо про Найєма: основне

Джерело: "Вікіпедія"