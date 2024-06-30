Який вигляд матиме музей Романа Шухевича у Львові після відновлення

На початку року Росія цілеспрямовано знищила музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича за допомогою "Шахедів". Внаслідок ворожої атаки там фактично уціліли лише невеликі основи стін. 30 червня було оголошено команду архітекторів, за концепцією яких буде відбуватися майбутнє відновлення пам'ятки.

30 червня як дату для оголошення результатів Всеукраїнського архітектурного конкурсу обрано не випадково. Сьогодні виповнюється 117 років з дня народження активного діяча ОУН.

Дивіться також На Віктора Ющенка у Львові напав котячий мер Левчик: потішне відео

Автентика плюс сучасність

Журі конкурсу одноголосно обрали переможців. Ними стала команда Андрія Лесюка, яка є автором Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові.

На прохання родини Романа Шухевича, форма будівлі максимально відтворюватиме її історичний вигляд, а всі автентичні елементи, які частково вціліли після нападу росіян, будуть відновлені і повернуті в музей. Ключовою у музеї має стати криївка, де переховувався Роман Шухевич.

За словами Антона Коломєйцева, головного архітектора Львова, перше місце отримав проєкт, який зумів найбільш точно виконати поставлене завдання: поєднати автентику і сучасність. Історію, яка минула, та історію, яка твориться зараз.

Буде чітко видно те, що зроблено нове, і в цьому так само закарбована певна історія атаки, тому що не випадково саме цей об'єкт було зруйновано. Ми показуємо, що наша пам'ять — не плакати над попелом, а зберігати вогонь. Цей вогонь — це відвідувачі, сучасна якісна експозиція,

– пояснив Коломєйцев.

На місці закинутих господарських будівель облаштують освітній простір для проведення заходів патріотичного виховання для молоді. Архітектори хочуть, аби це був не музей одноразового відвідування, а щоб сюди постійно поверталися люди. "Це має бути така мекка з точки зору відвідування людей, які цікавляться історією України", – каже головний зодчий Львова.

Проект передбачає також створення меморіального скверу імені Романа Шухевича з освітніми зонами біля озера. Навколо пам'ятника генерала облаштують площу та встановлять вуличні меблі.

Проєкт музею Шухевича / Фото Львівська міська рада

Візуалізація відновленого музею Шухевича / Фото Львівська міська рада

Який вигляд матиме музей Шухевича після реставрації: дивіться відео