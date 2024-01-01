Росіяни бояться їх навіть мертвими: реакція мережі на обстріли історичних пам'яток Львова
Ворог вдосвіта 1 січня атакував Львівщину дронам-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися історичні пам'ятки – музей Романа Шухевича у Львові та університет в Дублянах, у якому 100 років тому навчався Степан Бандера.
Загалом, Львівщину атакували 10 "Шахедів". Як реагують на цинічні удари росіян у мережі – передає 24 Канал.
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Бояться Шухевича та Бандери навіть через 100 років
Під ударом у Львівській області опинилися університет, у якому 100 років тому навчався Степан Бандера. Окрім того, росіяни повністю зруйнували музей Романа Шухевича, де зберігалися його меморіальні речі.
На цинічну війну окупантів з українською історією та культурою відреагували українці у мережі. Зокрема, у дописі продюсер TV Reuters в Україні Сергій Каразій підкреслив, що окупанти бояться Степана Бандери навіть з того світу.
Реакція Каразія на обстріл Львівщини / Скриншот
Ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда також прокоментував цинічну атаку і зазначив, що музей та університет, у якому колись вчився Бандера, росіяни вважають для себе "не менш небезпечними за аеродроми чи мілітарні заводи".
Ведучий 24 Каналу прокоментував нічну атаку / Скриншот
Українці у мережі також додають, що росіяни ніколи не зможуть подолати таких постатей, як Шухевич та Бандера, навіть знищивши їхні музеї.
Бандера, Шухевич – Герої України! А росіяни хай і далі бояться навіть їх тіней, і навіть через 100 років!
– зазначають користувачі у мережі.
Українці у мережі реагують на обстріл Львівщини – більше у галереї
У ніч на 1 січня росіяни запустили рекордну кількість "Шахедів"
- У новорічну ніч 2024 року окупанти запустили рекордну кількість "Шахедів". Усього було зафіксовано 122 ударних дрона-камікадзе: 96 БпЛА запустили до півночі, ще 26 – після.
- У Повітряних силах повідомили, що атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія. Сили та засоби ППО усього збили 87 "Шахедів".
- Окрім того, ворог також завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих територій Херсонської й Запорізької областей.