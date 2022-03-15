Мужній, правильний крок, – Зеленський подякував прем'єрам, які у час війни приїхали в Київ

Володимир Зеленський подякував міністрам Польщі, Словенії та Чехії, які у час війни Росії проти України приїхали до Києва. За його словами, це мужній і правильний крок.

Про це президент повідомив під час брифінгу за підсумками зустрічі з Матеушом Моравецьким, Петром Фіалою, Янезом Яншеою та польським віцепрем'єром Ярославом Качиньським, інформує 24 канал.

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Я хотів би подякувати за те, що вони нам сильно допомагають. Перш за все, це міцна позиція, що у такий час, коли навіть багато амбасадорів покинули України через повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю, ці поважні люди нічого не бояться,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський продовжив: "Вони більше бояться за нашу долю і вони тут, щоб нас підтримати. Це великий мужній, правильний, дружній крок. Я впевнений, що з такими друзями та партнерами ми дійсно зможемо перемогти".

Цим країнам абсолютно довіряємо

Окрім цього, президент зазначив, що Україна абсолютно довіряє Польщі, Словенії та Чехії.

Тому, коли мовиться про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Євросоюзі або санкційну політику, то на 100% знаємо, що все обговорене дійсно досягне позитивної цілі для нашої країни,

– додав він.