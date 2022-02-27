МВФ готовий надати Україні близько 1,4 мільярда доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий надати близько 1,4 мільярда доларів за інструментом швидкого фінансування Rapid Financing Instrument (RFI).

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко під час засідань парламентського комітету з питань фінансів.

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Але він зауважив, що поки що це лише попередня домовленість – остаточне рішення має ухвалити Рада директорів Фонду.

Цифра для нас близько 1 мільярда SDR, близько 1,4 мільярда доларів,

– заявив Шевченко.

Україна запитала екстрене фінансування в Міжнародного валютного фонду ще 25 лютого.

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