МВФ тримає українську владу на короткому повідку

У співпраці України та МВФ зміни. Якщо раніше Україна розраховувала отримати програму структурних реформ (ЕFF) терміном на 36 місяців і обсягом близько 8-10 мільярдів доларів, то тепер йдуться про коротку програму Stand By (18 місяців).

Что важно, так это то, что финансирование на этот год скорее все не изменится. Плюс, точно также Украина может получить поддержку от ЕС (600 млн евро старой программы и 1,2 млрд евро новой программы макро финансовой помощи) и поддержку Мирового Банка. Правда, надо понимать, что на желание сотрудничать с Украиной того же Мирового Банка может повлиять отказ от медицинской реформы, которая всегда осуществлялась под зонтиком наших международных партнеров. И если для МВФ это никогда не было критически важным, то для Мирового Банка может оказаться чувствительным.

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Но в целом вся великолепная тройка (МВФ, Мировой Банк и ЕС) окажут помощь Украине в случае выполнения взятых на себя Украиной обязательств что в случае с программой структурных реформ, что в случае программы Stand By.

Является ли изменение программы финансовым риском для Украины в 2020 году? Нет. Судя по всему, мы получим в этом году тот же обьем финансирования. А загадывать на 2021 год сейчас невозможно, как сказал сам МВФ, в связи с огромным уровнем неопределенности и непредсказуемости. Связанной с кризисом.

Почему новая программа?

Вернее, почему формат новой программы, которую Украина не может получить уже больше полугода, изменился.

Во-первых, кризис. Он действительно многое изменил. Карантин вызвал мировую рецессию и в этот момент МВФ думает не о том, как двигаться дальше, а о том, чтобы не умереть по дороге. Но это не единственная причина. Когда речь идет об Украине. Тем более, наибольшее колличество реформ Украина осуществила в 2014-2015 годах, когда был кризис. И тем более, длительный период переговоров уже во время кризиса шел именно о программе структурных реформ, а за счет кризиса МВФ уже был согласен как финасировать бюджет напрямую, так и увеличить размер помощи.

Но МВФ видит, что от Украины не стоит ожидать структурных реформ. Это и период кризиса, когда надо поддерживать штаны, и который объективно делает невозможым ряд реформ, например проведение приватизацим, которая была частью программ структурных реформ.

И отсутствие политической воли к реформам, что выражается как в кадровых решениях, так и в откате многих реформ. Это и попытка играть не честно.

Если кто-то в Украине думает, что они самые умные и сейчас проголосуют изменения, а завтра получат транш, а послезавтра все отменит, и это не очевидно умным людям из МВФ, то они себя переоценивают. Перспектива отыграть назад изменения очевидна. И понятно, что никто не хочет чувствовать себя обманутым идиотом. Тем более, так откровенно обманутым. И МВФ страхуется. Оставляет Украину на коротком поводке.

И если кто-то думает, что можно планировать долгосрочное сотрудничества с тем, у кого 7 пятниц на недели и кто меняет политику в зависимости от имени шепчущего на ушко, то он тоже ошибается. Хаос в управлении делает невозможным планирование долгосрочного сотрудничества.

Плюс, те реформы, которые были в программе, явно саботируются. Земельная реформа, в принятом виде, очевидно выхолощена и кастрирована. И не тянет на структурную реформу. И что тянет на программу Stand By, то может не дотягивать до программы структурных реформ. Атака на независимость антикоррупционных институтов и НБУ не прошла незамеченной. Увольнение Нефедова и Верланова ставят большой вопрос, будет ли продолжена реформа на таможне и в налоговой, а это тоже часть программы МВФ.

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В итоге, называть программу удержания штанов программой структурных реформ как то не красиво. И в МВФ называют вещи своими именами. В 2020 году Украина получит тот же, скорее всего, объем средств, что и планировался. Но в дальнейшем, для сотрудничества с Фондом, надо будет все-таки заняться структурными реформами. И короткий срок кредитования не позволит Украине послать кредитора по окончанию программы. Придется все же делать реформы. И, главное, придется исполнять взятые на себя ранее обязательства.

Можно ли сказать, что Украины пытаются держать на коротком поводке? Да, вполне. И это хорошо. Потому что этот поводок не для украинского народа, а для украинской власти. Которая показывает желание вернуться к практикам времен Януковича. А это чревато экономическим кризисом. И другие неприятными моментами. И для украинских налогоплательщиков это хорошо.

МВФ меняет программу, оставаясь другом Украины. Но не доверяя украинской власти. В итоге, украинская экономика получит поддержку, а украинская власть не получит пространство для маневра, чтобы обмануть.

Эх, если бы в Украине какая-то сила так хотела реформ, как их хочет для Украины МВФ. Тогда бы у нас было гораздо больше шансов догнать Польшу в ближайшие 50 лет.

И если бы украинские депутаты также бились за деньги украинских налогоплательщиков, как МВФ, не желающий доплачивать Коломойскому и требующий, чтобы за финансовые махинации в "Приватбанке" олигархи понесли наказание.

Ах если бы украинцы понимали, как важна независимость Нацбанка чтобы не допустить гиперинфляции и возврата в 90-е, то может и МВФ было бы проще.

Но это мы уже просим слишком много.