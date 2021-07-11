МВС Грузії прокоментувало смерть журналіста після побиття на мітингу

У Грузії помер оператор телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, якого побили на мітингу. Міністерство внутрішніх справ країни розпочало розслідування.

Наразі справу вивчають за статтею щодо доведення до самогубства. Проти не виключено, що розслідування можуть перекваліфікувати.

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За заявою МВС, яку поширили 11 липня, мовиться про 115-у статтю Кримінального кодексу Грузії. Також призначать судово-медичну експертизу.

Смерть журналіста розслідують за 3 статтями

"Під час висвітлення мітингу проти "Тбілісі прайд" журналіст і оператор "Пірвелі" Александре Лашкарава зазнав фізичних і словесних образ в офісі організації "Сірцхвіліа" на вулиці Інгороква", – мовиться в заяві. Як наголосили в міністерстві, відповідний факт розслідують за 3 статтями:

про незаконне втручання у професійну діяльність журналіста з погрозою насильства;

про переслідування людини через здійснення нею професійної діяльності;

про організацію групового насильства і участь в ньому.

У межах справи наразі затримали 4 особи. Попри це, колега загиблого оператора Міранда Багатурия повідомила, що насправді нападників було приблизно 20. Вони били журналіста упродовж 5 хвилин.

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