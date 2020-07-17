В МВС підготували законопроєкт, який дозволить з'єднати мережу приватних і державних відеокамер в одну систему спостереження. Мета – суттєво знизити рівень вуличної злочинності.

Зокрема, один з великих ТРЦ Києва вже погодився підключити свої камери до державної системи. Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє 24 канал.

Читайте також Де подивитись штрафи за порушення ПДР: список

Щодо боротьби з вуличною злочинністю. Я прошу всіх власників ресторанів і торгових центрів, підключайте ваші відеокамери до систем "Безпечне місто" ваших міст, щоб ми могли збільшити кількість камер,

– заявив Геращенко.

Скільки камер зараз працюють у Києві

За його словами, тільки в Києві працює сьогодні 6700 відеокамер, встановлених за гроші міського бюджету. У містах інших країн загальна кількість камер досягає кількох мільйонів.

Яка користь буде від підключення приватних камер

"Неможливо злочинцю буде щось зробити. Кожен його крок буде видно з 10-ти точок. Ми прагнемо до цього. Ми готуємо закон, який буде називатися "Безпечна держава", – додав заступник голови МВС.

Цікаво Як камери автофіксації порушень ловлять підробників номерів: випадок із Range Rover