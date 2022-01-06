МВС Казахстану пригрозило знищенням озброєним протестувальникам
6 січня 2022 , 18:42Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Readovka
В одному з найбільших міст Казахстану – Алмати 6 січня силовики проводять зачистку. Вони пригрозили знищенням озброєним протестувальникам.
Водночас у міністерстві внутрішніх справ країни назвали жорсткі протистояння з мітингувальниками – антитерористичною операцією. Вона відбувається під назвою "В ім'я миру".
Читайте також У МЗС розповіли, чи не потрапляли українці в небезпечні ситуації у Казахстані
Силовики відзвітували, що звільнили від протестувальників будівлі міського акімату, резиденцію президента та площу Республіки. Усі будівлі держорганів перебувають під контролем.
Тих, хто відмовиться скласти зброю, чекає знищення,
– пригрозили у МВС.
Ситуація в Алмати: що відомо
- В Алмати 6 січня відбулися сутички між мітингувальниками та поліцією. Громадяни розповідають, що внаслідок зіткнень є загиблі та поранені, у поліції наразі цю інформацію не коментують.
- Протестувальники починають нагадувати організовані загони. У різних районах організовуються блокпости, зокрема для боротьби з мародерством – намагаються взяти ситуацію під контроль.
- Своєю чергою казахстанські війська діють за тактикою – приїхати, розгромити та швидко поїхати – рейди без спроби закріпитися у місті. Адже їх мало та не вистарчить, щоб утихомирити Алмати.