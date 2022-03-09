У МВС кажуть про перевантажену лінію 102: додаткові важливі номери
9 березня 2022 , 19:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм МВС України
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що наразі навантаження на спецлінії 102 велике. При цьому поліцейські намагаються оперативно реагувати на повідомлення громадян.
Навіть створили резервні номери телефонів, за якими можна звернутися та повідомити про подію. Радять зберегти ці контакти.
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- (067) 718-54-96
- 043 24 022
ГУНП у Волинській області:
- (095) 29-50-433
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- (067) 854-74-32
- (056) 756-50-01
- (056) 756-50
Дніпровське РУП
- (096) 884 83 94
- (056) 745-41-98
Камянське РУП
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Криворізьке РУП
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Нікопольське РУП
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- (066) 880-50-36
- (050) 450-91-40
Новомосковське РВП
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- (098) 633-06-69
- (050) 456-40-5
Павлоградське РВП
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Синельниківське РУП
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Бахмутський РВП
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ВП № 1 (Торецьк)
- (066) 529-11-01
Краматорський РУП
- 050-988-05-93
- ВП № 1 (Дружківка): 050-864-50-46
- ВП № 2 (Костянтинівка): 095-810-74-00
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- ВП № 2 (Вугледар): 050-875-33-05
ГУНП у Житомирській області:
- (067) 411-22-70
ГУНП у Закарпатській області:
- (067) 103-84-94
ГУНП у Запорізькій області:
- (050) 452-91-95
ГУНП у Івано-Франківській області :
- (063) 841-04-11
ГУНП у Кіровоградській області:
- (096) 86-10-134
ГУНП у Києві:
- (067) 231-18-68
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- Голосіївське УП – (063) 425-43-99
- Дарницьке УП – (067) 650-69-21
- Деснянське УП – (067) 650-69-22
- Дніпровське УП – (067) 650-69-23
- Оболонське УП – (067) 124-19-49
- Печерське УП – (067) 639-28-35
- Подільське УП – (097) 893-84-14
- Святошинське УП – (098) 734-06-46
- Солом'янське УП – (073) 104-41-38
- Шевченківське УП – (067) 650-69-24
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ГУНП у Київській області:
- (044) 271-60-02
- (044) 271-60-03
ГУНП у Луганській області:
- Спецлінія 102 – (095) 234-57-37, (050) 250-09-02
- Чергова частина ГУНП в Луганській області: (066) 274-39-90
- Сєвєродонецьк: (095) 234-57-37
- Лисичанськ: (050) 662-92-33
- Кремінна: (066) 804-64-94
- Рубіжне: (095) 652-79-04
- Попасна: (095) 484-15-30
ГУНП у Львівській області:
- (096) 322-51-67
- (068) 020-55-81
- (068) 097-17-08
- (098) 957-97-18
- (068) 310-91-86
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- (099) 537-33-51
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ГУНП у Тернопільській області:
- (067) 673-65-69
- Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70
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- (067) 380-14-14
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- (099) 200-17-98
- (093) 094-49-21
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