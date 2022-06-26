У МВС назвали 3 причини варварських ворожих обстрілів України

Російські загарбники нищать міста на лінії фронту та не припиняють ракетних обстрілів населених пунктів по всій Україні. Окрім звичайного терору ворог не переслідує жодних цілей.

Сьогодні зранку російські окупанти здійснили потужний ракетний обстріл Києва та інших українських міст. Ворог не цілив у військові об'єкти, а цілеспрямовано спрямовував снаряди на мирних людей.

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Чому ворог здійснив таку масштабну атаку

За словами радника голови МВС Віктора Андрусіва, росіяни не просто так завдали такого потужного удару по українських містах. У шаленства ворога є кілька причин.

По-перше, США, Канада, Японія та Велика Британія ввели ембарго на купівлю російського золота. Франція підтримала рішення, але ще його не прийняла, а ЄС захотів "вивчити питання детальніше". Хай там як, а в бюджеті окупантів стане на 15 мільярдів доларів менше.

Також прем'єр Британії Борис Джонсон пообіцяв надавити на Францію та Німеччину, щоб ті забули про "поганий мир", який вони пропонують Україні. Після чергових масштабних ракетних обстрілів у Макрона та Шольца вже немає аргументів на їхню користь.

Окрім того, вже за кілька годин може настати дефолт Росії, яка не може заплатити 100 мільйонів доларів по зовнішньому боргу. Ресурси в окупантів є, але через санкції та заборону Путіна платити в доларах дефолт агресора, скоріш за все, неминучий.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти черпають хоробрість для війни проти України в алкоголі. Коли ж спиртне вдаряє їм у голови, вони починають вибігати зі своїх укриттів та лізти під кулі наших захисників та захисниць.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні проходить дуже вдало. Нашим героям вдається просуватися в напрямку Херсона та завдавати ворогу нових втрат. Російські окупанти вже забули про ведення наступальних дій та зайняті лише окопами та облаштуванням оборонних позицій.

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