У МВС назвали головну стратегію Росії у війні – радник Денисенко

10 квітня 2022 , 10:53
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Як ми бачимо, головна мета російської армії – об'єкти інфраструктури. Російська армія справді хоче, аби Україна не розвивалась та була з нею на одному рівні.

Про це ц ефірі 24 канала розповів радник міністра внутрішніх справ, Вадим Денисенко. Він також зазначив, що ніч 10 лютого була важкою у кількох областях.

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Сильні обстріли цієї ночі переживали жителі:

  • Миколаївщини;
  • Харківщини;
  • Дніпропетровщини.

Ключова мета – спроба деіндустріалізації України та знищення інфраструктурних об'єктів,
– сказав радник глави МВС.

Варто також врахувати, що постійні ракетні удари та авіанальоти на регіони – метод деморалізації та  спроби посіяти паніку серед населення, говорить Денисенко.

Яка стратегія війни у Росії: дивіться відео


 

Автор: Олена Кандяк