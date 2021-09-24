У МВС припустили, що винних в замаху на Шефіра можуть не знайти
Джерело:"Право на владу"
Заступник голови МВС Антон Геращенко розповів, що зараз правоохоронці роблять усе можливе, щоб упіймати винних у нападі на Сергія Шефіра. Однак чиновник заявив, що їх можуть і не знайти.
За словами Антона Геращенка, правоохоронці зараз роблять усе можливе, щоб упіймати зловмисників, які 22 вересня обстріляли автомобіль першого заступника президента Володимира Зеленського.
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Гарантувати результат неможливо
Заступник голови МВС пояснив, що у подібних справах не можливо гарантувати те, що винних у нападі на Сергія Шефіра. Та пошуки активно тривають.
У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе,
– заявив Геращенко.
Крім того, заступник голови МВС додав, що так само зараз правоохоронці активно працюють над пошуком вбивці черкаського бізнесмена, якого розстріляли в той же день, коли скоїли замах на Сергія Шефіра.
Замах на Сергія Шефіра: головне
- Уранці 22 вересня між селами Круглик і Ходосівка під Києвом обстріляли автомобіль першого заступника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- Водій чиновника отримав 3 поранення. Його прооперували в лікарні.
- Прокуратура відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох осіб.
- Наразі у слідства є дві версії мотиву злочину – тиск на владу або спроба дестабілізації ситуації в Україні.