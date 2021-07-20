З відеофіксацією процесу: МВС планує повернути обов'язковий техогляд автівок

Міністерство внутрішніх справ підготувало новий порядок проведення технічного огляду автомобілів. В ньому пропонується повернути скасований у 2011 техогляд, але є і нововведення.

Тепер обов'язковий техогляд пропонують проводити з відеофіксацією процесу. Це має забезпечити прозорість огляду.

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Що відомо про повернення обов'язкового техогляду

У пояснювальній записці йдеться про те, що обов'язковий технічний контроль транспортних засобів здійснюватимуть суб'єкти ОТК.

Водій транспортного засобу, який пройшов контроль і визнаний справним, отримає протокол перевірки.

Також проєкт акту конкретизує поняття "транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку" для уникнення двозначності та неоднозначності у трактуванні.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб щодо проєкту постанови приймаються протягом місяця з дати оприлюднення в письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071; або на електронну адресу: info@hsс.gov.ua

Техогляд в Україні: що відомо