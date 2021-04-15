У МВС попередили, що подальше вторгнення Росії буде мати для неї катастрофічні наслідки

Радник міністра МВС Зорян Шкіряк заявив, що ескалація ситуації на Донбасі Росією – шантаж усього цивілізованого світу. Якщо Росія продовжуватиме загострення ситуації – це матиме для неї непоправні наслідки.

Шкіряк зауважив: від Путіна можна чекати чого завгодно. Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив в ефірі одного з телеканалів.

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Наслідки будуть катастрофічними

Радник Авакова зазначив: можливість повномасштабного вторгнення Росії лишається. І вона з'явилася ще 7 років тому, коли перші російські солдати зайшли в Україну. Втім, нинішня ескалація серйозна, адже від Путіна можна очікувати будь-чого. Та, як каже Шкіряк, це схоже на шантаж. Наслідки ж вторгнення неминуче настануть і будуть катастрофічними.

Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що наважиться володар Кремля,

– зазначив Шкіряк.

Водночас радник міністра зазначив, що українські воїни готові захищати Україну. "Я можу сміливо сказати громадянам України, що підрозділи МВС та Збройні сили України готові давати відсіч. Бійці підготовлені та вмотивовані, – розповів Шкіряк.

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