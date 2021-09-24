У МВС показали нові фото обстріляного авто Шефіра і позицію кілера

Перший заступник голови МВС Сергій Єнін в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" продемонстрував кадри з місця, зловмисник міг стріляти в авто Сергія Шефіра. Окрім того, він також продемонстрував світлини автомобіля після замаху.

За словами Сергія Єніна в автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра випустили 20 куль, з яких 15 влучили.

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Авто намагалися зупинити

Заступник голови МВС повідомив, що автомобіль Шефіра намагалися зупинити. Однак для того, щоб це зробити потрібно було вбити водія. Кулі, які поранили його пройшли через обшивку дверей наскрізь.

Автомобіль Шефіра після обстрілу / Скриншот з відео

Також Єнін продемонстрував кадри місця засади, звідки кілер стріляв.



Засада злочинця, який стріляв в авто Шефіра / Скриншот з відео

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