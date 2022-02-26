У МВС просять українців знімати таблички з назвами міст та вулиць

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до жителів України з проханням ще більше дезорієнтувати окупантів. У МВС звернули увагу на те, що росіяни зовсім не знають української місцевості.

Через те, що військові армії-загарбника не розуміють, куди їм їхати, а також легко втрачають орієнтування на місцевості, Геращенко закликав людей знімати таблички з назвами топонімів.

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За словами радника міністра внутрішніх справ, окупанти можуть не зрозуміти, куди їм рухатися, оскільки орієнтуються вони у тому числі й по вказівниках на дорогах.

Спантеличені окупанти заїжджали не туди навіть із вказівниками

Геращенко попросив українців поширити його ініціативу, а також долучитися до її виконання.



Аби спантеличити та дезорієнтувати ворога, який незаконно пересувається дорогами України, закликаємо громадян до наступної ініціативи – познімати таблички з номерами і назвами вулиць/міст/сіл у своїх регіонах! Зробімо все можливе для якнайшвидшого очищення України від російського окупанта,

– написав посадовець.

Остання інформація з фронту

У ніч з 25 на 26 лютого російські окупанти не змогли захопити жодного українського міста.

Українські захисники знищили ІЛ-76 з десантом під Васильковом, однак з іще одного транспортника загарбникам вдалося висадитися. Згодом їх ліквідували.

У районі Бродів на Львівщині також висадилися близько 60 російських військових. Більшість з них були розстріляні, інші – розбіглися по лісах. Наразі їх намагаються знищити підрозділи ЗСУ.

Крім того, російські ДРГ з'явилися у Києві. Бійці територіальної оборони тримають рубежі на Лівому березі столиці та захищають мости.

У районі Ірпеня, Гостомеля та Бучі ЗСУ зупинили просування близько 7 батальйонно-тактичних угруповань окупантів.

Під Житомиром військові збили російський літак.

На Чернігівщині ракетним ударом знищили велику колону техніки окупантів.

На Миколаїв сунеться колона російських танків, місто перейшло до кругової оборони.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!