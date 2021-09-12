МВС проти: що відбувається з легалізацією вогнепальної зброї в Україні

Чимало українців володіють вогнепальною зброєю для власної безпеки, проте не всі чекають легалізацію лише для таких цілей. Натомість міністерство внутрішніх справ взагалі проти цієї ініціативи.

Близько 5 тисяч громадян України мають стволи "на руках". Поширилось це на початку війни з Росією.

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На розгляді депутатів було 2 законопроєкти

Народні депутати брались регулювати проблему вогнепальної зброї в Україні. Нардепи реєстрували одразу 2 законопроєкти: від партії "Слуга народу" та нардепа від об'єднання "Справедливість". Хоч документи дуже схожі, проте експерти пояснювали, що різниця є.

Яка різниця між проєктами? Головна різниця між документами була в тому, що у проєкті від "Слуги народу" (№4335) пропонували створити та запровадити Єдиний державний реєстр цивільної зброї. Реєстром має керувати Міністерство внутрішніх справ України.



В іншому законопроєкті (№4336-1) – цей же перелік пропонували віддати під контроль міністерству юстицій. У проєкті ще й передбачали спільне право власності на вогнепал. Наприклад, чоловік і дружина могли двоє використовувати пістолет.

Ініціатор законопроєкту №4336-1 та нардеп від об'єднання "Справедливість" Андрій Шараськін наголошував, що чиновники перелякані. Посадовці переконують, що українське суспільство не готове.

Не можна фіксувати протиправну незаконну монополію на зброю в руках МВС. Реєстри мають бути публічними, зокрема оприлюднювати інформацію про народну зброю,

– відзначив Шараськін.

У проєкті "слуг" забороняли зброю за межами житла

Експерти додають, що в документі, який вигідний правоохоронцям, забороняли використовувати зброю за межами помешкання. Використання вогнепалу для самозахисту поза межами будинку мало каратись законом.

"Ми розробили законопроєкт, де надали право на зброю, окрім пістолетів та револьверів. Одночасно із цим ми розширювали коло суб'єктів, яким можна отримати травматичну зброю", – розповів нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс.

Чому МВС не вигідна легалізація

Верховна Рада 4 березня 2021 року провалила голосування за 2 законопроєкти про обіг зброї. За законопроєкт №4335 проголосували лише 88 нардепів, а за альтернативний варіант №4335-1 – ще менше – 74 парламентарі.

Міністерству внутрішніх справ невигідна легалізація зброї. Виступає проти очільник відомства Денис Монастирський. Саме тому правоохоронці просувають свій документ.

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Голова Украсоціації власників зброї Георгій Учайкін вважає, що міністр маніпулює та засмучує своєю риторикою. Адже Монастирський припускає давати стволи "на руки".

Це вирок всій системі. Мовиться не тільки про зброю, а і про самозахист, і про збройний самозахист. Це потрібно, коли поліція просто не встигає приїхати,

– зауважив Учайкін.

Питання вогнепальної зброї давно на часі

Врегулювати питання вогнепальної зброї в Україні потрібно давно. Використовувати вогнепал мають лише спеціально підготовлені люди з відповідними документами. Від цього залежать зміни у громадській безпеці.

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"Зброя – це інструмент. Не менш небезпечна ніж молоток чи машина. Право вогнепальної зброї регулюється лиш інструкцією МВС, а закону досі немає", – зауважив член Украсоціації власників зброї Геннадій Левітас.