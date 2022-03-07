У МВС розповіли, де вночі тривали інтенсивні обстріли
7 березня 2022 , 07:31Читать новость на русском
Російські військові продовжують вести в Україні підлу війну. Адже найбільше вони воюють не з армією, а з мирним населенням.
Населені пункти, де вночі проти 7 березня тривали інтенсивні обстріли, назвав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Важливо По Миколаєву ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню
Де гатив ворог
- На Сумщині окупанти вдарили по декількох селах, зокрема, по Боромлі;
- обстріляли село Тузла під містом Білгород-Дністровський на Одещині;
- у Харкові постраждав приватний сектор;
- під Києвом продовжуються бої, у передмісті чутно канонаду.
Однак є й хороші новини – українські захисники відбили місто Чугуїв на Харківщині.
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